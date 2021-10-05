Председатель Еткульского суда подстрелил на охоте председателя суда Еманжелинска

В Челябинской области был ранен на охоте председатель Еткульского суда Вадим Кинзин. По предварительной информации, в него случайно выстрелил друг – председатель Еманжелинского суда Михаил Грачев.

ЧП произошло накануне, четвертого октября, во время охоты под Еткулем. Как сообщил собственный источник, оба судьи находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Нам стало известно об инциденте в одном из охотничьих хозяйств Еткульского района. Государственные инспекторы федерального государственного надзора уже проводят проверку по факту законности охоты и занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Достоверную информацию об участниках и подробности случившегося сообщим позже», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Пострадавший Вадим Кинзин находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее трагедией и уголовным делом обернулась браконьерская охота с участием сына бывшего депутата Думы Челябинска Александра Силина.

Компания молодых людей с тепловизором охотилась на косуль на территории Нязепетровского района. В какой-то момент сын Силина перепутал товарища с животным и выстрелил в него. Увидев, что произошло, он покончил с собой.