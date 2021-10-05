05.10.2021
В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих
05.10.2021
В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя
05.10.2021
Минприроды России назвало Челябинск и Магнитогорск лидерами по снижению выбросов
05.10.2021
В Челябинске недострой на Васенко выставят на торги
05.10.2021
Василенко: Только вакцинация и ревакцинация спасут человеческие жизни
04.10.2021
Студенты ЮУГМУ прививаются активнее всех в Челябинской области
Председатель Еткульского суда подстрелил на охоте председателя суда Еманжелинска
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021