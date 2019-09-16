Председателю «Народной казны» из Магнитогорска не удалось смягчить приговор

Председатель и учредитель магнитогорского кредитного кооператива «Народная казна» Зульфия Алсынбаева, по вине которой пострадали 210 южноуральцев пыталась добиться смягчения приговора.

Сегодня, 16 августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Зульфии Алсынбаевой, оставил без изменения по существу приговор Правобережного районного суда Магнитогорска от 28 марта 2019 года. Районным судом Алсынбаевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок семи лет в колонии общего режима. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с осужденной подлежит взысканию более 62 миллионов рублей в пользу 210 потерпевших.

«Судом установлено, что Алсынбаева организовала и зарегистрировала кредитные кооперативы КПК «Народная Казна» и ПКСВ «Народная Казна», членами которых номинально являлись ее родственники и знакомые. Достоверно зная, что условия договоров с пайщиками являются невыполнимыми, высокие процентные ставки финансово не обоснованными, она принимала денежные средства от граждан, вводя их в заблуждение», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Для создания видимости надежности и законности деятельности кооперативов осужденная выдавала квитанции о получении денежных сумм, членские книжки, арендовала презентабельный офис, оплачивала рекламу в СМИ, через сотрудников и лично убеждала граждан в том, что вклады застрахованы, риски отсутствуют, кооперативы являются респектабельными и успешными.

Прокурор в апелляционном представлении и несколько потерпевших просили усилить наказание. Адвокаты осужденной в апелляционной жалобе настаивали на смягчении наказания. Суд оставил приговор без изменения.