Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области

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Полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области. В областном центре мошенница, представляясь соцработником, обманывала пожилых людей и похищала у них деньги.

В полицию Челябинска обратилась 89-летняя бабушка. Она рассказала, что к ней в квартиру пришла незнакомая женщина, представившаяся социальным работником, каких-либо документов, подтверждающих место работы, не предъявила. Поверив на слово, пенсионерка впустила ее в квартиру. Женщина сказала, что необходимо переписать номера имеющихся у бабушки денег, после чего та принесла свои сбережения в сумме около 40 тысяч рублей. После завершения процедуры женщина (она оказалась цыганкой) отдала бабуле завернутую бумагу, сказав, что деньги положила внутрь. Пропажу сбережений пенсионерка обнаружила только после ухода псевдосоцработницы, развернув бумагу и увидев отсутствие денег.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении противоправного деяния задержана ранее судимая жительница Свердловской области. Полицейские задержали злоумышленницу в одном из подъездов, куда она зашла с целью совершения очередного преступления, но попасть ни в одну из квартир ей не удалось», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Оперативники установили, что задержанная ранее совершила три эпизода аналогичных краж у пожилых людей на территории Челябинска. Общая сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции обращаются к челябинцам с призывом быть внимательными и осторожными: не открывать дверь и не впускать к себе в квартиру незнакомых людей, ни в коем случае не передавать им деньги. Преступники, пользуясь доверием пожилых людей, которые впускают незнакомцев в свое жилище, тайно похищают ценное имущество, при этом отвлекая потерпевших различными вопросами или просьбами.

«Если у вас есть хоть малейшие подозрения, лучше позвонить в то ведомство, от которого якобы пришел специалист, и уточнить, проводятся ли какие-либо официальные мероприятия. Сотрудники полиции также просят челябинцев предупредить своих родных и близких пожилого возраста о подобных случаях мошенничеств. Если в отношении вас или ваших близких совершены подобные деяния, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02», - подчеркнули в полиции.

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13.09.2022 17:47

На ПО «Маяк» в Озерске смена руководства

13.09.2022 17:34

Делегация Челябинской области везет шефскую помощь морякам «Цезаря Куникова»

13.09.2022 17:27

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

13.09.2022 16:34

В Озерске открылся медицинский класс

13.09.2022 16:26

Избавься от ненужного, чтобы впустить энергию перемен: ТВ-3 и Елена Блиновская проводят специальную акцию в Челябинске

13.09.2022 16:19

Новое назначение в структуре правительства Челябинской области

13.09.2022 15:56

После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку

13.09.2022 15:47

Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу

13.09.2022 15:39

Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе

13.09.2022 15:32

Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск

13.09.2022 15:12

В Челябинской области порядка 10 муниципальных образований объявили о начале отопительного сезона

13.09.2022 15:10

ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты

13.09.2022 15:06

Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту

13.09.2022 14:45

Била вешалкой и едва не откусила нос: в Магнитогорске будут судить истязательницу ребенка

13.09.2022 14:38

А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась

13.09.2022 14:21

Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга