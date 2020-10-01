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Представлялись полицейскими: в Челябинске будут судить ОПГ мошенников, похитивших полтора миллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 16:19
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В Челябинске завершено расследование уголовного дела по факту серии мошенничеств на сумму порядка полутора миллионов рублей. Организатором преступного бизнеса оказался мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что трое ранее судимых жителей в составе организованной группы путем обмана похищали денежные средства доверчивых челябинцев.

«Организатором преступного бизнеса оказался один из злоумышленников, отбывающий наказание в местах лишения свободы, который привлек к совершению преступлений своего брата и друга, имевших криминальный опыт. Он же выполнял главную роль в совершении мошенничеств. Используя различные номера сотовых телефонов, он звонил жителям Челябинска и сообщал заведомо ложные сведения о том, что их родственники стали виновниками ДТП», - сообщили в региональном полицейском главке.

Для возмещения потерпевшим причиненного вреда и решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности челябинцам заключенный предлагал внести деньги. Кроме того, меняя голос, что было установлено путем проведения фоноскопических экспертиз, злоумышленник отвечал на звонки потерпевших под видом представителя правоохранительных органов и предлагал в качестве компенсации передать им различные суммы.

«Два других соучастника приобретали и передавали мобильные телефоны с различными сим-картами, оформляли на третьих лиц банковские карты, забирали оставленные потерпевшими в условленных местах денежные средства, зачисляли их на электронные платёжные средства. Установлено, что обвиняемые обманом похитили у 70 человек в общей сложности порядка 1,6 миллиона рублей», - добавили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело передано в суд.

 

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