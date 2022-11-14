Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию

В Троицке (Челябинская область) вынесен приговор бывшему полицейскому, который предупреждал родственника-предпринимателя о проверках. Четыре года мужчина проведет в колонии общего режима.

Бывший сотрудник полиции ОМВД «Троицкий» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».

«По версии следствия, в 2021 году осужденный, являясь сотрудником полиции, предупреждал родственника, осуществлявшего торговлю контрафактными сигаретами и алкоголем, о предстоящих проверках сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Четыре года бывший полицейский проведет в колонии общего режима.