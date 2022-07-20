Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине

ФСБ Челябинской области пресекла дискредитацию Вооруженных сил России. Двое преподавателей различных учебных учреждений Миасса уволены за распространение в мессенджерах, имеющих доступ учащимся, информации отрицательного характера к проведению специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, двое преподавателей не только распространяли информацию отрицательного характера к проведению специальной военной операции, а также привлекали внимание к протестным акциям, направленным на дискредитацию ВС России.

Кроме того, Миасский городской суд признал виновными еще двух местных жителей в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», и назначил наказание виде административного штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей каждому.

Виновные публично в общественном месте высказывали свое отношение к специальной военной операции России, обвиняя государство в агрессивном поведении и дискредитируя ее Вооруженные силы.

Всего судами в Челябинской области по материалам УФСБ совместно с полицией к административной ответственности по соответствующей статье привлечено 19 человек.