Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте героина на территории восьми регионов Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, предварительно установлено, что уроженец одного из государств Центральной Азии создал преступную организацию, состоящую из четырех обособленных подразделений. Он координировал и контролировал их деятельность, находясь за границей. Ранее он уже был осужден за незаконный оборот наркотиков на территории России, а после отбывания наказания был выдворен за пределы страны. Используя старые знакомства и связи, фигурант подобрал руководителей наркогруппировок и организовал поставки запрещенных веществ в российские регионы.

«Соучастники сбывали наркотики через интернет-ресурсы в городе Москве, Челябинской, Курганской, Свердловской, Московской областях, Пермском и Приморском краях, а также Республике Удмуртия. Принимались исключительные меры конспирации. В частности, каждый исполнитель проходил инструктаж, а сведения о времени и маршруте перевозки знал только ограниченный круг лиц. Кроме того, участники преступного сообщества систематически меняли место проживания, а общались между собой исключительно в мессенджерах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во избежание утечки информации подельников подыскивали среди родственников и знакомых. Наркокурьеров, которые должны были сбывать мелкие партии, находили среди молодых людей при помощи объявлений в социальных сетях.

«Работа над пресечением наркоканалов, выявлением всех членов преступной организации и документированием их противоправной деятельности велась с 2018 года. Полицейскими были задержаны 30 участников и один из лидеров наркосообщества. Четверо из них являются гражданами Российской Федерации, остальные – уроженцы Центральной и Западной Азии. Еще трое предполагаемых организаторов объявлены в федеральный розыск. Установлены обстоятельства более 100 противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона», - рассказала Ирина Волк.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием наложен арест на девять автомобилей фигурантов, их расчетные счета и денежные средства.