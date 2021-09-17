При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства

Сегодня, 17 сентября, Челябинский областной суд в связи установлением существенных нарушений уголовно-процессуального закона отменил постановление Центрального районного суда Челябинска от четвертого июня 2021 года, которым признан законным обыск, проведенный третьего июня 2021 года в квартире заместителя строительства региона Ивана Белавкина по улице художника Русакова.

Досудебный материал направлен в тот же суд на новое судебное разбирательство. В суде апелляционной инстанции установлено, что были нарушены права собственников жилья.

Ранее Челябинский областной суд отменил постановление Центрального районного суда Челябинска от седьмого июня 2021 года и отказал в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Виктору Белавкину - отцу первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, по версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020-го - начала 2021-го годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.