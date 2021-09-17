17.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.09.2021
В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей
17.09.2021
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»
17.09.2021
При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
17.09.2021
В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного
17.09.2021
Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города
При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
03.09.2021
Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад
02.09.2021
Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец
26.08.2021
СК возбудил уголовное дело на отца мальчика, утонувшего на Первом озере
23.08.2021
СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021