Причиной массового отравления детей в Копейске стала дизентерия

Причиной массовой заболеваемости детей в детском саду №34 Копейска стала дизентерия.

По данным регионального Роспотребнадзора, результаты анализов выявили ДНК микроорганизмов рода Шигелла, которые вызывают данное заболевание.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших, из них 32 ребенка. В больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада.

С 23 декабря по настоящее время детсад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона. Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.