Причиной массового отравления детей в Копейске стала дизентерия
Происшествия
Сегодня, 09:33
Причиной массовой заболеваемости детей в детском саду №34 Копейска стала дизентерия.
По данным регионального Роспотребнадзора, результаты анализов выявили ДНК микроорганизмов рода Шигелла, которые вызывают данное заболевание.
Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших, из них 32 ребенка. В больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада.
С 23 декабря по настоящее время детсад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона. Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.
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