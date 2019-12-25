Причиной массового отравления детей в Копейске стала дизентерия
Происшествия
Сегодня, 09:33

Причиной массовой заболеваемости детей в детском саду №34 Копейска стала дизентерия.

По данным регионального Роспотребнадзора, результаты анализов выявили ДНК микроорганизмов рода Шигелла, которые вызывают данное заболевание.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших, из них 32 ребенка. В больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада.

С 23 декабря по настоящее время детсад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона. Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.

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Теги
Дизентерия
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