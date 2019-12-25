Вспышка дизентерии в детском саду Копейска переросла в уголовное дело
Происшествия
Сегодня, 10:44
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации детей из детского садика Копейска. Всего пострадало 18 человек, в том числе 16 детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые посещали разные группы, и два сотрудника.

По факту госпитализации детей и взрослых из детского сада №34 Копейска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 20 декабря 2019 года в детском саду № 34 присутствовали 21 сотрудник и 188 детей. Во время пребывания жалоб на плохое самочувствие от воспитанников не поступало. Дети и работники ушли домой в удовлетворительном состоянии. Вечером в пятницу и за два последующих выходных (с 20 по 22 декабря) с признаками острого гастроэнтороколита были госпитализированы 8 детей и 1 воспитатель. В понедельник, 23 декабря, в больницу попали 3 ребенка и 1 воспитатель. На сегодняшний день зафиксировано 36 заболевших, из них 32 ребенка. В больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада.

По данным регионального Роспотребнадзора причиной массовой заболеваемости детей в детском саду №34 Копейска стала дизентерия. Детский сад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Дизентерия
детский сад
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