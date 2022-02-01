01.02.2022
Посвящение Сергею Герасимову – IV фестиваль школьного кино
01.02.2022
В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия
01.02.2022
В Челябинске незаконно занятый участок земли возвращен в муниципальную собственность
01.02.2022
Прокуратура Челябинска нашла загрязнителя воздуха
01.02.2022
В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо
01.02.2022
«Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ»
Прокуратура Челябинска нашла загрязнителя воздуха
31.01.2022
В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте еще на сутки задержатся НМУ
31.01.2022
Челябинцы – об НМУ: Солнце так и не смогло пробиться сквозь этот удушливый кошмар
28.01.2022
В многострадальную Течу «стекаются» куриные лапы и цыплячьи головы
28.01.2022
Депутат просит проверить систему мониторинга качества воздуха в Челябинске
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022