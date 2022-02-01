Прокуратура Челябинска нашла загрязнителя воздуха

Челябинской природоохранной прокуратурой ООО «Завод ТЕХНО» привлечено к ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

Прокуратурой установлено, что хозяйствующим субъектом не обеспечивается обезвреживание выбросов от технологического оборудования - камер полимеризации. В результате выбросов загрязняющие вещества не в полном объеме подпадают под улавливание фильтров, часть из них попадает в атмосферный воздух в результате негерметичности камеры фильтров.

Как сообщила старший помощник региона Наталья Мамаева, челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического и должностного лица ООО «Завод ТЕХНО» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства».

По результатам рассмотрения административных дел Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора юридическому и должностному лицу ООО «Завод ТЕХНО» назначены административные наказания в виде штрафов 20 тысяч и две тысячи рублей соответственно.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодательства.

В результате принятых мер нарушение устранено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.