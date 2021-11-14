Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов

Прокуратура Челябинской области и региональное следственное управление СКР проводят проверки по факту гибели двоих мальчиков из поселка Бреды, которые сегодня, 14-го ноября, утонули в реке Сынтасты.

Дети остались без внимания взрослых: играя на льду реки вблизи камышей, мальчики провалились под лед. Свидетелем трагедии стал житель поселка, рыбачивший на берегу, - он и позвонил в экстренные службы.

В ходе проверки прокуратурой региона будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части проводимой работы по предупреждению происшествий на водных объектах. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также надзорным ведомством будет дана оценка исполнению семьями погибших мальчиков своих родительских обязанностей.

Как отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, следственными органами региона по факту случившегося организована доследственная проверка. Он сообщил, что при осмотре тел детей признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.