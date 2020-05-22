Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска организована проверка по факту коммунальной аварии, которая произошла 21 мая на Свердловском тракте. В результате ЧП кипятком была залита вся проезжая часть.

В ходе прокурорской проверки установлено, что прорыв сетей теплоснабснабжения с выходом на поверхность произошел в результате проведенных гидравлических испытаний. Аварийная ситуация была устранена в течение часа. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Коммунальные сети, в том числе поврежденный участок водовода, находятся на балансе АО «УСТЭК-Челябинск». По информации ресурсоснабжающей организации, возможной причиной возникновения повреждения явилось ненадлежащее состояние трубопровода, деформированного после испытания под повышенным давлением.

Специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск» выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. Ведутся восстановительные и ремонтные работы.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону: 8 (351) 246-72-73 (круглосуточно).