ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 19:03
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска организована проверка по факту коммунальной аварии, которая произошла 21 мая на Свердловском тракте. В результате ЧП кипятком была залита вся проезжая часть.

В ходе прокурорской проверки установлено, что прорыв сетей теплоснабснабжения с выходом на поверхность произошел в результате проведенных гидравлических испытаний. Аварийная ситуация была устранена в течение часа. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Коммунальные сети, в том числе поврежденный участок водовода, находятся на балансе АО «УСТЭК-Челябинск». По информации ресурсоснабжающей организации, возможной причиной возникновения повреждения явилось ненадлежащее состояние трубопровода, деформированного после испытания под повышенным давлением.

Специалисты компании АО «УСТЭК-Челябинск» выехали на место и приняли все меры для локализации повреждения. Ограничения горячего водоснабжения жилых домов нет. Ведутся восстановительные и ремонтные работы.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону: 8 (351) 246-72-73 (круглосуточно).

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 10:37
На трассе М-5 столкнулись фура «Магнит» и Инфинити
Вчера, 17:08
В полиции Аргаяшского района умерла алиментщица
Вчера, 15:05
В обсерватор Челябинской области возвращены два сбежавших вахтовика
Вчера, 14:45
Южноуральцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников
Вчера, 14:30
Прокуратура Челябинской области отреагировала на протесты жителей поселка Ильменский
Вчера, 14:19
Свердловский тракт залило кипятком
Вчера, 13:55
Садовода из Челябинска, в упор расстрелявшего председателя СНТ, отправили в психушку
Вчера, 13:19
В Челябинске водитель авто улетел в кювет и сбежал с места аварии
Вчера, 11:09
На налетчиков на пункт металлолома возбуждено уголовное дело
Вчера, 10:11
Челябинские полицейские устроили задержание со стрельбой
Общество
Сегодня, 14:12
С газоном и без ларьков
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
Федерация
Сегодня, 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Новости
Сегодня, 17:33
Федерация
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
Сегодня, 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
Сегодня, 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Сегодня, 14:30
Происшествия
В Челябинске антимонопольщики нашли нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева»
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
Сегодня, 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
Сегодня, 14:30
Происшествия
В Челябинске антимонопольщики нашли нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева»
Сегодня, 12:21
Происшествия
Прокуратура встала на защиту подростка, которому связывали руки в реабилитационном центре Копейска
Сегодня, 11:02
Происшествия
В региональном главке рассказали подробности аварии на трассе М-5
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика