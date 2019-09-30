Прокуратура нашла десятки нарушений в фирме, водитель которой устроил ДТП с 13-ю пострадавшими

Прокуратурой области проведена проверка деятельности ООО ПКФ «Экотранс» в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали 13 человек. Специалисты надзорного ведомства выявили десятки нарушений.

При проверке ООО «Экотранс» специалисты надзорного ведомства выявили факты превышения 12-часовой продолжительности рабочих смен, сокращение времени отдыха между сменами, формальное проведение предрейсовых осмотров транспортных средств. Также выявлены факты выпуска на линию транспортных средств с неисправными световыми приборами, при отсутствии аптечек и знаков аварийной остановки.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, первым заместителем прокурора области руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений закона. Также ООО ПКФ «Экотранс» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. А по факту выпуска на линию несправного транспорта возбуждено дело, которое передано в ГИБДД.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло 20 августа в начале второго ночи напротив дома № 95 по улице Блюхера. Водитель Камаза не справился с управлением и протаранил микроавтобус, следовавший по маршруту «Уфа-Нижневартовск». В аварии пострадали 13 человек. Позже одна из пассажирок микроавтобуса скончалась в больнице. При освидетельствовании водителя мусоровоза было установлено, что он находился в состоянии опьянения. Следствием ГУ МВД области возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель мусоровоза, протаранившего микроавтобус с пассажирами находился в состоянии опьянения. Он задержан.