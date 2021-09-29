Прокуратура недовольна кемпингом на Увильдах

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации земельного участка вблизи озера Увильды.



Прокуратура усмотрела нарушения требований законодательства при использовании ООО «Фуд-сервис» земельного участка с особыми условиями пользования, расположенного в границах прибрежной защитной полосы памятника природы Челябинской области - озера Увильды.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что на территории кемпинга в районе размещения контейнерных баков лесной участок в границах охранной зоны озера не огорожен, территория захламлена отходами, на участке находятся необорудованные места разведения костров, мангалы, что противоречит требованиям законодательства, регламентирующего режим особо охраняемой природной территории.

В отношении ООО «Фуд-сервис» возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю ООО «Фуд-сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Материалы административных дел направлены в уполномоченные органы для рассмотрения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.