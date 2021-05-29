29.05.2021
Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
29.05.2021
Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
29.05.2021
Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
29.05.2021
Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
29.05.2021
В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
28.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021