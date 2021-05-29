Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы

Прокуратура потребовала очистить аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) от диких зарослей, в которых гнездятся птицы.

Проверка исполнения законодательства по орнитологическому обеспечению безопасности полетов проведена Карталинской транспортной прокуратурой.

Установлено, что в нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации территория аэродрома АО «Международный аэропорт Магнитогорск» не очищена от зарослей древесно-кустарниковой растительности, которая является местом скопления и гнездования птиц. Данное обстоятельство осложняет орнитологическую обстановку на аэродроме.

В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие воздушного транспорта обязанности по очистке территории аэродрома от дикорастущих деревьев и кустарников.