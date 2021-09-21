Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог

Вышестоящий суд признал обоснованными требования прокурора Усть-Катава (Челябинская область) о ремонте городских автомобильных дорог. Чиновники даже после решения суда первой инстанции отказывались это делать.

Установлено, что на территории Усть-Катавского городского округа не принимаются меры по обустройству дорожного покрытия проезжей части в соответствии с требованиями ГОСТ на участках автодорог: от перекрестка улицы Автодорожная и проспекта Кириллычева до района поворота с улицы Автодорожная на АЗС «Союз», от поворота с улицы Автодорожная на АЗС «Союз» до пересечения с федеральной трассой М-5 «Москва-Челябинск».

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Указанные нарушения при содержании автомобильных дорог создают опасность дорожно-транспортных происшествий, угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения.

Решением Усть-Катавского городского суда исковые требования прокурора города удовлетворены, на орган местного самоуправления и министерство дорожного хозяйства региона возложены соответствующие обязанности.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу.

Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решение городского суда оставлено без изменения.