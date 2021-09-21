21.09.2021
Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог
21.09.2021
Пожарные Копейска стали бронзовыми призерами международных соревнований
21.09.2021
Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца
21.09.2021
Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»
21.09.2021
В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы
21.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи
Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021