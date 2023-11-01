Проверку по факту ДТП с микроавтобусом рядом со Степным проводит СКР

Следователь СУ СКР по Челябинской области начал доследственную проверку по факту дорожного-транспортного происшествия с рейсовым микроавтобусом, которое произошло поздно вечером 31 октября в Пластовском районе, вблизи села Степное.

Проверка проводится по признакам преступления,

предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

В ходе проверочных мероприятий установлено, что перевернувшийся автобус ехал из Челябинска в Магнитогорск и что одна из пассажирок получила травмы верхних и нижних конечностей.

«Следователь СК России установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценка действиям индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги пассажирской перевозки», - отметили в региональном следственном управлении СК России.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.