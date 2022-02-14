Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют

Хаски, напавшего на ребенка в челябинском поселке Федоровка, отдали в приют. После кастрации ему будут искать новых хозяев.

Хаски по кличке Ярик, который напал на ребенка поместили в приют «Я живой». Ему три года.

«Почему хаски оказался на улице? Почему он укусил ребенка? Потому что оказался на улице после почти трех лет квартирной жизни. Очень жаль этого мальчика и людей, которые страдают от безответственности владельцев. И очень жаль собак их готовы убивать лопатами. Виной всему как не крути- человек. Это причина всех бед

Сейчас нам нужно помочь Ярику пройти курс с кинологом, построить ему вольер (так как он временно занял место Волчка ), кастрировать и после всех манипуляций приступить к поиску нового хозяина», - сообщили в приюте.

Для помощи открыты счета:

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- СБ по номеру телефона 89525034574 Юлия Игоревна Х.;

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- Киви 8-922-70-35-980;

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- Голодный 8-962-486-32-42 ( БИЛАЙН);

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- Яндекс 410011243298117;

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- PayPal juli7401@yandex.ru;

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- «Челябинвестбанк» р/с 40703810990380000148

ИНН/КПП 7447990304/744701001

БИК 047501779

Челябинская региональная благотворительная общественная организация защиты животных «Я хивой»;

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SMS на номер 3434 со словом ГАВ или GAV и через пробел укажите сумму пожертвования.

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Напомним, собака напала на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома, в минувшие выходные. Пес искусал ребенку лицо. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где их сыну была оказана необходимая помощь, а после написали заявление в правоохранительные органы.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области по результатам проведенной проверки возбудили по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также взял ситуацию на контроль.