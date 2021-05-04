Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков

В Челябинске задержан мужчина, который после массовой драки решил, что спасавшихся бегством на машине оппонентов необходимо остановить. Для этого он решил прокатиться на капоте их автомобиля. Бесшабашному горожанину, оседлавшему чужую машину, понадобилась помощь медиков.

Конфликт между группой изрядно выпивших мужчин и двумя случайными прохожими произошел ночью второго мая в одном из дворов по улице 40-летия Победы. Численное превосходство плюс алкогольное опьянение – силы были объективно не равны, и двое прохожих поспешили скрыться на личном автомобиле. На этом история могла бы закончиться, имея весьма благополучный исход, если бы не одно «но».

«Один из представителей выпившей и агрессивной компании был не согласен с тем, что общение должно завершиться именно так. Он заскочил на капот уезжающего автомобиля, и вот тут началось самое интересное. Крепко ухватившись, мужчина проехал на капоте до пересечения улиц Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. По ходу движения он не только не собирался отступаться от своей цели, но еще и смог разбить лобовое стекло, при этом порезав руку, громко и нецензурно выражался», - сообщила представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Именно такую странную картину и заметили сотрудники группы быстрого реагирования, ставшие свидетелями необычного «родео». Они передали информацию сотрудникам ГИБДД и задержали автомобиль. Стражи порядка удивились тому, что мужчина, еле державшийся на ногах, смог удержаться на капоте двигавшегося автомобиля.

В охранном предприятии отмечают, что на период затяжных выходных приходится рост количества тревожных сигналов, поступающих правоохранителям. Кто-то бьет стекла в павильонах в ходе разборок с продавцом или покупателями, кто-то, пытаясь остаться незамеченным, проникает в ларьки и магазины в поисках легкой наживы, а кто-то выбирает и «экстремальные» развлечения.