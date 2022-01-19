Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по информации о нарушении прав работников «ЧТЗ-Уралтрак» в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Руководителю предприятия внесено представление и объявлено предостережение.

Прокуратурой установлено, что работники «ЧТЗ-Уралтрак» не в полном объеме обеспечены специальной одеждой, обувью, перчатками, средствами защиты органов дыхания, защитными очками, фартуками. Также установлены нарушения нормативов температурного режима в производственных помещениях. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой района руководителю ООО «ЧТЗ-Уралтрак» внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Кроме того, в отношении юридического и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.

В результате принятых мер права работников на обеспечение средствами индивидуальной защиты восстановлены в полном объеме.