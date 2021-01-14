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С наступлением морозов в Челябинске активизировались уличные грабители

Полицейские Челябинска по «горячим» следам задержали уличных грабителей, которые активизировались с наступлением холодов. Их жертвами стали, как пожилые люди, так и молодые жители областного центра.

В полицию трех районов Челябинска (Ленинский, Металлургический и Северо-Западный) обратились местные жители, которые сообщили о том, что стали жертвами уличных грабителей. Угрожая нанести увечья, они забирали у них деньги и сотовые телефоны.

«Так, во дворе одного из домов в Ленинском районе города неизвестный, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил у 28-летнего челябинца имущество, причинив ему материальный ущерб в сумме более пяти тысяч рублей. Оперуполномоченными уголовного розыска задержан ранее судимый житель», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Аналогичные случаи произошли в других районах Челябинска. Жертвами стали 38-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка. Они лишились денег и сотовых телефонов. Грабители задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Двое их мужчин, которые ранее уже отбывали срок за имущественные преступления водворены в изолятор временного содержания.