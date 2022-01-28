С осужденных, отбывающих срок в Челябинской области, сложно взыскать долги

Сумма исковых обязательств осужденных, отбывающих наказание в Челябинской области, составляет почти три миллиарда рублей. При этом по исполнительным листам в 2021 году взыскано всего лишь три процента от этой суммы.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, которая выступила с докладом на коллегии по итогам работы ГУФСИН России по Челябинской области в 2021 году.

«Я затронула проблему привлечения к труду осужденных. По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма исковых обязательств осужденных, отбывающих наказание в Челябинской области, составляет более 2,8 миллиарда рублей. При этом по исполнительным листам в 2021 году взыскано всего лишь 3% от этой суммы. Перспективы решения данной проблемы планируется проработать в рамках диалога с бизнес-сообществом региона.

», - сообщила Юлия Сударенко.

Также уполномоченный по правам человека отметила, что в 2021 году к ней поступило 306 обращений от осужденных и следственно-арестованных. На 40% больше по сравнению с 2020 годом (было 184).

Кроме того, в регионе существует необходимость создания специального реабилитационного центра для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также принятия закона о их социальной адаптации, проект которого уже разработан в 2021 году.