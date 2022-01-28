28.01.2022
За сутки заболело ковидом 1656 южноуральцев, в том числе 223 школьника
28.01.2022
Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения
28.01.2022
С осужденных, отбывающих срок в Челябинской области, сложно взыскать долги
28.01.2022
В Южноуральске по факту смерти малыша при пожаре возбуждено уголовное дело
28.01.2022
Цифровые премьеры в Wink выведут эмоции зрителей из зимней спячки
28.01.2022
В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
С осужденных, отбывающих срок в Челябинской области, сложно взыскать долги
14.01.2022
Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата
23.12.2021
Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
09.12.2021
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022