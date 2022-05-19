Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура выявила нарушения закона при организации питания школьников. Повара не довешивали порции обучающимся, а также нарушались сроки хранения продуктов.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска совместно со специалистом территориального отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проведена проверка исполнения образовательными организациями законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

«Установлено, что в общеобразовательной школе Магнитогорска нарушались санитарно-эпидемиологические нормативы и правила. На момент проверки утвержденное меню не соответствовало фактическому, повара не довешивали порции обучающимся, нарушались сроки хранения пищевых продуктов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурором директору «АО Горторг», ответственному за организацию питания в образовательной организации, внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, в отношении трех шеф-поваров школы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

В результате принятых прокуратурой мер выявленные нарушения устранены, поварам назначено наказание в виде штрафа по пять тысяч рублей каждому.