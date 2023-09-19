Пожар в Челябинске на перекрестке Доватора и Колсанова. ФОТО (новость дополняется)

Во вторник, 19 сентября, в Челябинске в здании на перекрестке улиц Доватора и Колсанова произошел пожар.

На место происшествия прибыло несколько пожарных машин, скорая помощь.

Трое человек вынуждены были выбраться на крышу.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС области, поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы «Ред Кристалл» по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 11.

По прибытии установлено, что происходит горение на третье этаже. «Ранг пожара повышенный, производится эвакуация», уточнили в МЧС.

Улица Колсанова перекрыта автомобилем полиции, машины вынуждены разворачиваться.

В настоящий момент пожар локализован.«Локализация на площади 30 квадратных метров. Горит мебель и вещи бывшие в употреблении», - уточнили в ведомстве.

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