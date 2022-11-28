28.11.2022
ВТБ Лизинг назвал основные причины роста спроса на операционный лизинг
28.11.2022
ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
28.11.2022
СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске
28.11.2022
До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца
28.11.2022
Суд признал действия приставов Челябинска незаконными
28.11.2022
За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев
СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
14.11.2022
Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию
03.11.2022
Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022