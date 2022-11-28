СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске

Следственный комитет Челябинской области подключился к выяснению обстоятельств нахождения раздетых детей на улице Челябинска. Их взял с собой в магазин пьяный мужчина.

В Челябинске сотрудниками полиции задержан местный житель, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка трех и четырех лет. Мать детей в это время спала.

«Они с женщиной употребляли спиртные напитки, после чего женщина заснула, а мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел из подъезда. Вслед за ним вышли дети, 2018 года рождения, одетые не по погоде. Соседи, увидев мальчика и девочку, вызвали полицейских», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении матери детей, 1987 года рождения, составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации с учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки истребованы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в СКР по Челябинской области.

В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по надлежащему уходу за детьми, а также действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной семьей.

Напомним, ранее после поручения главы СКР Александра Бастрыкина в Челябинской области возбуждено уголовное дело об оставлении в банке Южноуральска пьяным мужчиной босого ребенка.