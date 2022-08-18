СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на территории промышленного предприятия в Сатке.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков, тело работника подрядной организации было обнаружено днем 16-го августа.

По предварительной информации, мужчина выполнял земляные работы в траншее, когда произошло обрушение земельного склона. Возможной причиной его гибели стала механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей землей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение требований техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.