19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
19.01.2022
Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
19.01.2022
Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ
19.01.2022
Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
18.01.2022
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
18.01.2022
Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты
15.01.2022
В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022