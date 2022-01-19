Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов

По распоряжению начальника регионального ГУ МВД Михаила Скокова патрули ДПС в вечернее и ночное время будут ездить только включенными проблесковыми маячками для обозначения себя на маршруте патрулирования. Решение принято, в том числе, с ростом аварийности на дорогах. В ДТП страдают пешеходы.

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков обратил внимание на значительное количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области с участием пешеходов.

«Такое положение дел недопустимо, жизнь и здоровье наших граждан должны быть в приоритете у сотрудников полиции, – отметил генерал-лейтенант. – Необходимо выработать дополнительный комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности пешеходов». В сознании граждан (и водителей и пешеходов) должна прочно закрепиться норма об обязательном соблюдении правил дорожного движения», - сказал Скоков.

Михаил Скоков потребовал организовать несение службы экипажей ДПС в вечернее и ночное время только с включенными проблесковыми маячками для обозначения себя на маршруте патрулирования, в том числе и для того, чтобы участники дорожного движения могли обратиться за помощью.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в 2021 году на дорогах Челябинской области произошло 911 ДТП с участием пешеходов. Погибли 84 человека, 853 получили ранения.

И вот данные об авариях с участием пешеходов только в Челябинске за вчерашний день.

Как сообщили в ГИБДД города, на улице Воровского иномарка сбила пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Аналогичная авария произошла на улице Солнечной.

Все пешеходы получили телесные повреждения.