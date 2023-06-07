СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино

По факту инцидента в детском саду поселка Рощино Сосновского района (Челябинская область) проводится доследственная проверка, основанием для которой стала размещенная в СМИ региона информация о самостоятельном уходе из дошкольного учреждения шестилетнего мальчика.

Ребенка, в одиночестве, без сопровождения взрослых, отправившегося в близлежащий населенный пункт через лес, заметили прохожие, передав малыша сотрудникам полиции.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного пребывания в нем детей», - сообщили в региональном следственном управлении СК России.