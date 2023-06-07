07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
07.06.2023
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
02.06.2023
В Миассе возбуждено дело о халатности после трагического случая на детской площадке
26.05.2023
Челябинский бомж выбросил в мусорку новорожденную дочку
08.05.2023
При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023