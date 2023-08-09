СКР расследует гибель от ожогов двухлетнего малыша в Брединском районе

По факту гибели двухлетнего малыша в Брединском муниципальном районе (Челябинская область), получившего сильнейшие ожоги, возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла днем третьего августа в частном жилом доме в поселке Маяк – на кухне загорелся диван, на котором находился - без присмотра родителей – маленький ребенок. Малыш был доставлен в больницу, где ночью умер из-за термических ожогов тела.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Челябинской области, контролирует прокуратура Брединского района.