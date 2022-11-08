Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Копейска (Челябинская область) контролирует ход уголовного дела по аварии с большим количеством пострадавших.

Седьмого ноября на территории Копейского городского округа водитель «Toyota Verso» выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовой машиной «Scania». В результате два человека погибли на месте (пожилые супруги), пять человек пострадали (родители и трое сыновей), их доставили в больницу.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в отношении виновника происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокуратура взяла на контроль расследование.