Смертельная авария в Златоусте

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2023/24 пройдет в Челябинске. Ориентировочные даты
14.01.2023

В Челябинск снова приедут лучшие фигуристы России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Фонд президентских грантов в 2023 году предоставил Челябинской области свыше 81 миллиона рублей н
14.01.2023

Фонд президентских грантов выделил 81 миллион рублей на НКО Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике. В них принимают участие луч
14.01.2023

В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В специализированных детских садах в Челябинской области появятся сопровождающие ассистен
14.01.2023

Ассистенты для детей-инвалидов появятся в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.01.2023

Десятилетний юбилей метеорита Челябинск готовится встретить Южный Урал
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.01.2023

В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.01.2023

Смертельная авария в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.01.2023

В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.01.2023

В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.01.2023

Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.01.2023

Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
ГИБДД
ДТП
Происшествия
14.01.2023 14:06
Фото: ГИБДД Челябинской области

Смертельная авария в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) иномарка в лобовую протаранила отечественное авто. Одни человек погиб.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 13 января на участке автодороги «Проспект Мира - поселок Балашиха».

«Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения  и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2107», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля, а девушка - пассажир получила телесные повреждения, госпитализирована.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

ГИБДД
ДТП
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25.11.2022

Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
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Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2023/24 пройдет в Челябинске. Ориентировочные даты
14.01.2023

В Челябинск снова приедут лучшие фигуристы России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Фонд президентских грантов в 2023 году предоставил Челябинской области свыше 81 миллиона рублей н
14.01.2023

Фонд президентских грантов выделил 81 миллион рублей на НКО Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике. В них принимают участие луч
14.01.2023

В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В специализированных детских садах в Челябинской области появятся сопровождающие ассистен
14.01.2023

Ассистенты для детей-инвалидов появятся в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Как индексируется пенсия работающих пенсионеров

11.01.2023 12:29

В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»

11.01.2023 12:27

В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда

11.01.2023 12:10

В Башкирии будут судить южноуральца за убийство дальнобойщика