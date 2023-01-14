Смертельная авария в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) иномарка в лобовую протаранила отечественное авто. Одни человек погиб.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 13 января на участке автодороги «Проспект Мира - поселок Балашиха».

«Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2107», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля, а девушка - пассажир получила телесные повреждения, госпитализирована.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.