14.04.2023
Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокураты
14.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28
14.04.2023
Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях
14.04.2023
Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность
14.04.2023
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокураты
13.04.2023
Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем
13.04.2023
Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка
07.04.2023
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023