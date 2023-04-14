Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокураты

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту получения травм несовершеннолетним на территории недостроенного объекта в Миассе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Миассе (Челябинская область) в ходе «исследовательской операции» на старой заброшенной стройке один из группы ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. Десятилетний мальчик получил серьезную травму левого бедра.

О происшествии товарищи мальчика рассказали оказавшимся поблизости сотрудникам полиции. К месту ЧП подъехали спасатели Миасского отряда областной ПСС и бригада скорой медицинской помощи.

«Прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики», - сообщили в прокуратуре региона.

Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.