«Сотовые операторы» оформляют многомиллионные кредиты на златоустовцев

В Златоусте (Челябинская область) аферисты представились операторами сотовой связи и оформили кредит на местного жителя на сумму полмиллиона рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи. Он предложил ему переоформить сим-карту и сменить тариф. После чего, подтвердив все данные, злоумышленник отключился. Спустя некоторое время был повторный звонок, лже-оператор пояснил что ранее звонивший сотрудник допустил ошибку и необходимо вновь подтвердить свои данные, для этого на телефон будут направлены смс-сообщения с кодами, которые необходимо продиктовать для проверки. Потерпевший выполнил указания неизвестного.

«Через неделю златоустовец не смог оплатить покупки со своей банковской карты и решил проверить мобильное приложение, но вход в него был заблокирован. Спустя время, восстановив мобильный банк, потерпевший увидел, что на его имя оформлен кредит на сумму более 430 000 рублей, а также списаны собственные денежные средства в размере более 30 000 рублей. Таким образом злоумышленники, получив доступ к личному кабинету заявителя, оформили кредит и перевели средства на неизвестные счета», - рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские региона в целях сохранности денежных средств рекомендуют южноуральцам не вступать в разговор с неизвестными по телефону и не разглашать персональные данные. Не стоит верить на слово всем абонентам, которые звонят по телефону. Следует обращаться в офис сотового оператора и обсуждать все вопросы непосредственно с работником.