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Сотрудница ФСБ, сбившая пешехода в Челябинске, избежала наказания

Челябинский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении 41-летней сотрудницы УФСБ Марины Гладских, которая сбила пешехода.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе челябинского гарнизонного военного суда.

Дело прекращено в связи с примирением сторон.

Напомним, ДТП с участием сотрудницы УФСБ по Челябинской области Мариной Гладских произошло 22 мая 2020 года на улице Профессора Благих. Она совершила наезд на пешехода, переходившего дорожную часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым следовавший впереди в том же направлении ГАЗ-322133 снижал скорость, чтобы пропустить пешехода, Гладских, не снижая скорости своего автомобиля, действуя по легкомыслию, избрав скорость, не обеспечивающую ей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, осуществила маневр влево на опережение автомобиля ГАЗ», - сообщили в пресс-службе челябинского гарнизонного суда.

Увидев пешехода, сотрудница ФСБ возможные меры по снижению скорости не приняла и сбила его. Мужчина получил тяжелые травмы и впал в кому. Сейчас ему нужна дорогостоящая реабилитация.

В судебном заседании мама и супруга потерпевшего попросили о прекращении производства по уголовному делу за примирением сторон.

«Потерпевший в судебное заседание не прибыл, так как по состоянию своего здоровья не может принимать участие в судебном заседании. Решением суда он признан недееспособным и в отношении него установлена опека. Опекуном назначена его мама», - добавили в пресс-службе суда.

Родственникам пострадавшего виновница аварии выплатила порядка 600 тысяч рублей компенсации.