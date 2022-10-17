Сотрудник магнитогорской колонии спас ребенка, упавшего в открытый колодец

Сотрудник ИК-18 (Магнитогорск, Челябинская область) Алексей Константинов спас ребенка, упавшего в открытый колодец.

Инцидент произошел в поселке Агаповка Агаповского района. Вечером, после завершения трудового дня, инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области старшина внутренней службы Алексей Константинов занимался ремонтом своего автомобиля. Вдруг, он услышал детский крик и, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь.

Буквально в десяти метрах молодой человек увидел открытый колодец — глубокий, заполненный мутной и холодной водой, а в нем мальчика на вид лет десяти, который из последних сил старался удержаться на плаву. Оценив ситуацию, Алексей понял, что действовать нужно очень быстро. В качестве подручного средства ему пригодилась обыкновенная деревянная палка. Ребенок крепко ухватился за нее обеими руками. К счастью, он отделался только царапинами и испугом.

«Выяснилось, что мальчик играл и случайно наступил на кусок листа ржавого железа. Под ним оказался открытый люк ливневой канализации. Выбраться самостоятельно у него бы не получилось», — вспоминает Алексей.

Затем мальчик был передан матери. Женщина поблагодарила молодого человека за решительные действия по спасению сына.

Чтобы не допустить новой беды Алексей накрыл люк деревянными досками. Позже на нем появилась бетонная плита, установленная сотрудниками коммунальной службы.