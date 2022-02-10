Сотрудники ДПС Челябинска, задержанные за взятки, не сумели вернуться домой

Сотрудники ДПС ГИБДД Челябинска, задержанные за взятки, не смогли выйти из СИЗО под домашний арест.

Сегодня, десятого февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебные материалы в отношении Олега Уланова и Амирбека Батталова, оставил без изменения постановления Ленинского районного суда южноуральской столицы. До первого апреля оба задержанных останутся в следственном изоляторе.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, адвокаты, обжалуя постановления райсуда, просили его отменить и смягчить их подзащитным меру пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест. Отметим, третий фигурант дела находится под домашним арестом.

«Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, по данным следствия, в апреле 2021-го года подозреваемые получили взятку в сумме 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.

Напомним, после задержания полицейских начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.