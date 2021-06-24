24.06.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
24.06.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей
24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
23.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 июня
23.06.2021
Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида
Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей
22.06.2021
В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста
17.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
15.06.2021
В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
09.06.2021
ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021