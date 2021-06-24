Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей

В Челябинске сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений отменили ошибочно вынесенные постановления об административных правонарушениях, которые зафиксировал комплекс видеофиксации, расположенный на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев.



«Десятого июня 2021 года в период времени с 06:00 до 07:30 часов на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в Челябинске проводились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходном переходе. Нанося разметку, сотрудники дорожной службы с помощью конусов оранжевого цвета отгородили крайнюю левую полосу, с которой разрешен поворот налево, вследствие чего водители были вынуждены совершать поворот налево со средней полосы в нарушение требования дорожного знака 5.15.2 «Направление движения по полосам», - сообщила в ГИБДД города.

Комплекс фотовидеофиксации «не увидел» конусы, выставленные дорожными рабочими, поэтому автомобилистам, совершившим поворот налево со средней полосы в данный период времени, были вынесены постановления об административных правонарушениях и назначена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В связи с установленными обстоятельствами сотрудники Госавтоинспекции приняли решение об отмене таких постановлений. Водители, которые оплатили штрафы, могут сделать возврат своих денег. Им необходимо обратиться с письменным заявлением в подразделение ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.