14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
14.10.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
С поличным были задержаны сбытчики героина, им грозит 20 лет лишения свободы
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
10.09.2022
Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022