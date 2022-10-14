Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков

Сотрудники ДПС Челябинска, патрулируя улицы, обратили внимание на двух парней, которые при их появлении бросились бежать, выкидывая что-то из карманов одежды.

«Полицейские задержали беглецов и подобрали раскиданные на земле свертки в количестве 30 штук. Следствие выяснило, что молодые люди, 1999 и 2001 годов рождения раскладывали 50 свертков по тайникам на территории района для дальнейшего сбыта», - рассказали в региональном полицейском главке.

В закладках был героин, общая масса изъятого составила свыше 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Парням грозит до 20 лет лишения свободы. Они заключены под стражу.