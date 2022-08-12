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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали пьяного маршрутчика

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали и отстранили от управления пьяного водителя маршрутки №36. Само транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.

Утром 11-го августа на улице Свободы, 100 сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Челябинску для проверки документов и технического состояния транспортного средства остановили автобус 36-го маршрута. Как выяснилось, за управлением находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Также у водителя отсутствовал страховой полис и не был пройден технический осмотр в установленный законом срок, сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции продолжают усиленную работу по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок в рамках профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит на территории областного центра и региона. Только за два дня рейда в Челябинске выявлено 261 нарушение водителями пассажирского транспорта.

Добавим, в рамках мероприятия инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу. Особое внимание уделяется легальности пассажирских перевозок. Инспекторы ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей при помощи считывания данных с тахометров автобусов.

Автор: Инна Шемаева
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09.08.2022 13:36

Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне

09.08.2022 13:19

Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК

09.08.2022 13:17

В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших

09.08.2022 13:05

В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана