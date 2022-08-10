Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия

Еткульский районный суд Челябинской области признал двух жителей региона виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

Осужденные, преследуя цель обогатиться при помощи преступного бизнеса, планировали сбыть самодельно изготовленное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему, в том числе в других регионах России. Завершить задуманное им помешали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Указанные лица задержаны в декабре 2021 года.

Подсудимые приговорены к сроку от семи до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 000 рублей и 300 000 рублей соответственно.

Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие (пять автоматов, один пистолет) и боеприпасы (более сорока патронов).