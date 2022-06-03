Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в областном центре жителя Магнитогорска с десятью килограммами гашиша, который предназначался для дальнейшего сбыта в разных регионах России, в том числе и на Южном Урале.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, сбывать наркотики мужчина планировал через тайниковые закладки. Однако осуществить задуманное ему не удалось - наркотики изъяты из незаконного оборота.

Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении данного гражданина по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК России «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.