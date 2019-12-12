Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы

Союз журналистов Челябинской области готовит официальное обращение в надзорные органы в связи с воспрепятствованием действиям журналистов в Нагайбакском районе.

Во вторник, 10 декабря, главного редактора газеты «Всходы» Ольгу Терякову и оператора телевидения Андрея Гуренко не пустили на заседание Совета депутатов Фершампенуазского поселения, на котором выбирали главу.

Председатель Фершампенуазского совета Александр Досманов посчитал нежелательным присутствие журналистов на самом заседании, а все комментарии пообещал дать позднее. В телефонной беседе с председателем Союза журналистов Челябинской области Светланой Зайцевой он пояснил, что заседание было «закрытым», поэтому журналистов и не пустили.

У вице-спикера Олега Славенко иная версия - журналисты просто не аккредитовались для участия в этом заседании. При этом в представительно органе даже нет положения об аккредитации и ранее этого никто не требовал.

В Союзе журналистов выразили недоумение и крайнюю обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. «Мы считаем такую практику порочной и недопустимой. Представительный орган вправе принимать решение, используя открытую или закрытую форму для голосования, однако не имеет прав вводить ограничения для средств массовой информации», - подчеркнули в Союзе. Для недопуска журналистов на заседание должно быть веское основание. Выборы главы поселения нельзя к таковы отнести.

«Мы считаем, что ограничение доступа представителей СМИ на выборы главы Фершампенуаза является прямым воспрепятствованием законной деятельности журналистов, официально заявляем о недопустимости таких действий и готовим обращение в надзорные органы с просьбой дать оценку правомерности действий представителей власти Нагайбакского района», - подчеркнули в правлении Союза журналистов Челябинской области.