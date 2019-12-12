Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы
Происшествия
Сегодня, 09:48

Союз журналистов Челябинской области готовит официальное обращение в надзорные органы в связи с воспрепятствованием действиям журналистов в Нагайбакском районе.

Во вторник, 10 декабря, главного редактора газеты «Всходы» Ольгу Терякову и оператора телевидения Андрея Гуренко не пустили на заседание Совета депутатов Фершампенуазского поселения, на котором выбирали главу.

Председатель Фершампенуазского совета Александр Досманов посчитал нежелательным присутствие журналистов на самом заседании, а все комментарии пообещал дать позднее. В телефонной беседе с председателем Союза журналистов Челябинской области Светланой Зайцевой он пояснил, что заседание было «закрытым», поэтому журналистов и не пустили.

У вице-спикера Олега Славенко иная версия - журналисты просто не аккредитовались для участия в этом заседании. При этом в представительно органе даже нет положения об аккредитации и ранее этого никто не требовал.

В Союзе журналистов выразили недоумение и крайнюю обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. «Мы считаем такую практику порочной и недопустимой. Представительный орган вправе принимать решение, используя открытую или закрытую форму для голосования, однако не имеет прав вводить ограничения для средств массовой информации», - подчеркнули в Союзе. Для недопуска журналистов на заседание должно быть веское основание. Выборы главы поселения нельзя к таковы отнести.

«Мы считаем, что ограничение доступа представителей СМИ на выборы главы Фершампенуаза является прямым воспрепятствованием законной деятельности журналистов, официально заявляем о недопустимости таких действий и готовим обращение в надзорные органы с просьбой дать оценку правомерности действий представителей власти Нагайбакского района», - подчеркнули в правлении Союза журналистов Челябинской области.

Отправить новость
Общество
24.10.19 15:37
У Союза журналистов Челябинской области – новый председатель
Общество
24.02.19 17:12
Впервые в Челябинске проводится медиасбор учащихся и педагогов
Вчера, 11:27
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
Вчера, 10:36
«Уралбройлер» заплатил 18 миллионов за загрязнение земель куриным пометом
Вчера, 10:18
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
10.12.19 14:01
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
10.12.19 11:29
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
10.12.19 09:54
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
09.12.19 17:16
Пьяный челябинец избил водителя BMW и угнал его авто
09.12.19 15:16
Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО
09.12.19 14:30
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства
09.12.19 13:09
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
Происшествия
Вчера, 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Происшествия
Сегодня, 09:23
На М-5 под Челябинском развернуло фуру, движение было временно остановлено
Новости
Сегодня, 00:27
Общество
Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
Вчера, 23:59
Общество
В течение двух лет во всех отдаленных поселках Челябинской области появится Интернет
Вчера, 23:14
Общество
Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области
Вчера, 17:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Вчера, 17:36
Общество
В Челябинской области сохранится дефицит мужчин
Материалы рубрики
Вчера, 15:03
Происшествия
Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
Вчера, 11:29
Происшествия
В Челябинской области задержали крупную партию подозрительных елок
Вчера, 11:27
Происшествия
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
Вчера, 10:18
Происшествия
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
10.12.19 14:01
Происшествия
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Теги
Союз журналистов Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика