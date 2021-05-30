Спасатели завершили поиски утонувшего в карьере поселке Лазурный юноши

В Челябинской области случилась очередная трагедия. Сегодня, 30 мая, в карьере поселка Лазурный Красноармейского района утонул парень 2002-го года рождения.

Его тело искали несколько часов.

«В ходе поисковых работ, проводимых с лодки и при использовании картплоттера, спасатели мобильного отряда обнаружили тело утонувшего в ста метрах от берега, на глубине около четырех метров. Транспортировали его до берега и передали сотрудникам полиции», - сообщает вечером 30 мая пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отметим, как только стало известно о происшествии, к карьеру Лазурного стянулись все экстренные службы, с очевидцами работали сотрудники полиции.