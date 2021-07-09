Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка

На пожаре в поселке Джабык Карталинского района (Челябинская область) – огонь перекинулся на населенный пункт из леса – пострадали три человека.

Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на областной минздрав.

«Троим южноуральцам, прибывшим из Джабыка железнодорожным транспортом, в связи с ожогами легкой степени понадобилась медицинская помощь, которая была оказана на месте дежурившей бригадой медиков», - сообщили областные власти (селян эвакуировали сегодня, девятого июля, на электропоезде и двух автобусах).

На данный момент с пострадавшими работает психолог, пункты временного размещения сопровождают медицинские работники.

Городская больница Карталов полностью готова к приему пациентов, в случае необходимости к оказанию медпомощи будут подключены областные медицинские учреждения.

Напомним, в результате перекидывания огня на Джабык (пламя быстро распространялось из-за сильного ветра) сгорели 23 дачных и сорок жилых домов.