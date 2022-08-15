Статистика зашкаливает: водители общественного транспорта Челябинска оказались в числе злостных нарушителей

Сотрудники ГИБДД Челябинска продолжают усиленную работу по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок в рамках профилактического мероприятия «Автобус». За пять дней на водителей маршруток и автобусов составлено почти 700 протоколов.

Об этом сообщил сегодня, 15 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска Андрей Ксензов.

«Совместно с ГИБДД было проверено больше трех тысяч единиц пассажирского транспорта. На водителей составлено 646 административных протоколов. Нарушений очень много. Среди них, неудовлетворительное техническое состояние, отсутствие техосмотра, неработающие световые приборы», - сказал Ксензов.

Напомним, в рамках мероприятия, инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу. Особое внимание уделяется легальности пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей при помощи считывания данных с тахометров автобусов.