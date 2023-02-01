01.02.2023
Расплавили «Сталь»: хоккейный клуб из Карабаша обыграл коллег из Челябинска
01.02.2023
Студентку из Челябинска шантажировали интимными фото
01.02.2023
В Челябинскую область едут медиазвезды
01.02.2023
Челябинцев приглашают побыть «В Тишине»
01.02.2023
Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
01.02.2023
В деревне Алишева капитально отремонтируют 3,5 километра водопровода
Студентку из Челябинска шантажировали интимными фото
10.01.2023
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»
31.08.2022
Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа
09.07.2021
Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона
01.11.2017
В Челябинской области вынесен приговор этнической банде вымогателей
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023