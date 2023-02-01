Студентку из Челябинска шантажировали интимными фото

Студентка из Челябинска обратилась в полицию из-за вымогательства денег в социальной сети. Мошенники добрались до ее интимных фото и требовали с нее денег.

Стражам порядка девушка рассказала, что неизвестные взломали ее профиль в социальной сети, получили доступ к личной переписке и скачали имеющиеся там фотографии. Они вымогали у нее деньги, угрожая переслать фото ее друзьям и родственникам. Девушка отправлять денежные средства не стала и обратилась в полицию. Об этом сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Полицейские напоминают челябинцам о мерах безопасности в социальных сетях. Не стоит вести переписку на сугубо личные темы, отправлять кому бы то ни было и хранить фото или видео интимного характера. Не сообщайте свои персональные данные, периодически меняйте пароль, выбирая для него достаточно сложную комбинацию из различных букв и цифр. Не принимайте участие в видеочатах с незнакомцами. Если ваш профиль был взломан, обязательно сообщите об этом техподдержке.