03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
03.07.2023
Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске
03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
03.07.2023
Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса
03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
01.08.2022
Виталий Безруков: Уголовное дело в отношении меня реализуется в интересах одного из бизнесменов
21.07.2022
Виталий Безруков: Обвинение не поддерживаю, надеюсь, прокуратура разберется
20.07.2022
Дело Безрукова направлено в прокуратуру
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023