Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля

Калининский районный суд Челябинска в понедельник, 10 июня, огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Гособвинитель просит назначить чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Экс-чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили в областной прокуратуре, третьего июля в Калининском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении юывшего замминистра.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти РФ на три года.

Судом установлено, что подсудимый в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия.

При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы.

Оглашение приговора состоится 10 июля в 10 часов.

Напомним, 20 июля 2021 года Виталий Безруков был задержан в аэропорту Челябинска по подозрению в превышении должностных полномочий. Тогда обвинений ему предъявлено не было – после допроса замминистра отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, вышел на работу.

Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, Виталий Безруков написал заявление об освобождении его от занимаемой должности и в начале ноября 2021 года покинул пост замминистра.

В июне 2022 года Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении Безрукова меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассмотрев соответствующее ходатайство следователя.

В июле 2022 года расследование уголовного дела в отношении Безрукова было завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.