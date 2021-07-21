Сегодня, 21 июля, замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков вышел на работу. Вчера, 20 июля, после допроса его отпустили домой. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в Следственном Управлении СК РФ по Челябинской области.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, Виталию Безрукову избрана мера принуждения в виде обязательной явки. Расследование уголовного дела продолжается. Замминистра сотрудничает со следствием.

Напомним, вчера, 20 июля, был задержан Виталий Безруков по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, замминистра экологии, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров. Ведомство заявило о своей готовности сотрудничать со следствием.