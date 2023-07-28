Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей двум обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске. Наджиддин Имомов и Зоир Джалилов будут находиться в следственном изоляторе до 10 сентября 2023 года, сообщает областная прокуратура.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 11 апреля 2023 года избрал для этих твоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу и затем продлял ее. В июне районный суд принял решение оставить обвиняемых под стражей.

Адвокаты обвиняемых в апелляции просили смягчить им меру пресечения до домашнего ареста, обосновывая это тем, что они не намерены скрываться.

«По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения обоим оставлена без изменения», - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» был убит 17-летний подросток. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице. 20-летний участник группы ударил подростка ножом, от чего тот скончался.

В уголовном деле фигурируют семь человек, в их числе иностранные граждане. Сначала был задержан 20-летний местный житель, а затем под стражу были заключены еще четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем стражи порядка задержали еще двоих. После в аэропорту «Курчатов» Челябинска задержали 20-летнего гражданина, который пытался выехать из страны. Всем обвиняемым в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.